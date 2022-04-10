شاهد.. هدى رمزي تخطف الأضواء من جديد بـ"صورة وكلمتين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عادت الفنانة المصرية هدى رمزي للأضواء بصورة جديدة لها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت شهد ابنة شقيقها، المنتج الراحل محمد حسن رمزي، قد التقطت صورة مع هدى رمزي، وكتبت عليها تعليقا "عمتي القمر".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقات بالآلاف تتمنى للفنانة المعتزلة أن تكون بخير. وكانت هدى رمزي قد ظهرت من فترة للحديث عن تفاصيل جديدة في حياتها بعد اعتزالها الفن.

وكان آخر ظهور لهدى رمزي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برفقة الإعلامية بوسي شلبي، في إحدى المناسبات، وسبقها ظهور مميز في عيد ميلاد الفنانة بوسي الأخير، ونشرت مي الشريف مجموعة صور من الاحتفال بحضور عدد من أصدقاء الأسرة، من بينهم هدى رمزي.

ولدت هدى رمزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1958 وبدأت حياتها الفنية في الـ17 من عمرها، ووالدها المنتج حسن رمزي، كان يحضر لفيلم "الرداء الأبيض" لنجلاء فتحي، وبعد اعتذار بوسي عن دور ابنة البطلة طلبت منه نجلاء إشراك ابنته في الفيلم.

وحققت الفنانة المعتزلة الشهرة من فيلم "جري الوحوش" مع الفنان نور الشريف، وحسين فهمي، ومحمود عبد العزيز، كما تعتبر ذلك العمل الأقرب لقلبها. ولها أفلام أخرى مثل "بئر الخيانة، وحنفي الأبهة، واغتصابـ، والعبقري والحب".

وحول اعتزالها، قالت الفنانة هدى رمزي في مداخلة تلفزيوينة منذ فترة، إنها تستمتع بحياتها الشخصية، وبأسرتها ومنزلها، كما تعشق دورها الذي تقدمه في المنزل. واستبعدت عودتها للفن مرة أخرى.