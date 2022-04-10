شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مصر للطيران" توجه نداء عاجلا لعملائها القادمين من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجهت شركة مصر للطيران عملاءها القادمين من الخارج بضرورة التسجيل على منصة (Visit Egypt).



دعت شركة مصر للطيران، عملاءها القادمين من الخارج للتسجيل على المنصة الإلكترونية https://visitegypt.gov.eg، وضرورة الحصول على كود الموافقة QR Code للدخول إلى مصر وإظهاره بمطارات السفر لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية؛ للحد من التكدس بالمطارات، ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt).

وتابعت الشركة أن هناك بعض النقاط على الركاب مراعاتها؛ مثل:

- في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقاً، كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته .

- في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

- في حالة استخراج الراكب تذكرة السفر في المطار قبل الرحلة، يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أنه له أولوية المراجعة؛ نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول إلى مصر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات المصرية عن بدء تطبيق تعليمات جديدة بخصوص دخول القادمين من الخارج إلى البلاد.

وتبدأ سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج.

ويأتي ذلك، في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس في صالات الوصول.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن سلطات المطار تلقت إخطارًا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية "Declaration Form" أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى مصر في مختلف المنافذ.

وأضافت المصادر أن إخطار الصحة يتضمن ضرورة قيام الحجر الصحي بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران بتشجيع القادمين من الخارج على التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر رابط "https.Visitegypt.com" والحصول على كود الموافقة على الدخول إلى مصر "QR Code".

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، سيتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات، عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي، والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقًا لجداول التشغيل.

وفي حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، يتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي، طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.