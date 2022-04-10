شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: كثرة الإنجاب من أسباب زيادة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ضرورة عدم التركيز فى قضية الزيادة السكانية على الجوانب الاقتصادية فقط، وإنما يجب أن نركز أيضا على الجوانب النفسية والصحية التى تؤثر على الأم والطفل، مضيفا" من أسباب كثرة الطلاق كثرة الإنجاب".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، مشكلة الزيادة السكانية، وأضاف وزير الاوقاف، "يقينا المرأة عندما تنشغل بالأطفال والحمل يؤثر على حياتها الاجتماعية، ويكون سببا من أسباب الطلاق لأن الزوج لا يجد منها التفرغ"، مضيفان "الإمام الغزالي قال إن كثرة الانجاب يؤثر على جمال المرأة ونضارتها مما ينعكس سلبا على جانب الاسرة".

وتابع: " تم تدريب بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووزارة الصحة، 8104 إماما فى دورات متخصصة فى هذه الشؤون الخاصة بالزيادة السكانية فى 106 دورة، وتم تنفيذ 3617 ندوة".

وأشار إلى أنه تم بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة تشكيل فريق من الواعظات والراهبات لتنفيذ حملة طرق الأبواب، لافتا إلى أنها استطاعت الوصول إلى مليون أسرة.

ولفت إلى تنفيذ مبادرة سكن ومودة لتوعية الاسرة ومبادرة حق الطفل فى الرضاعة وحياة كريمة والصحة والتعليم، مضيفا بالتنسيق مع وزارة العدل ودار الإفتاء تم تشكيل لجنة المصالحة والتوعية الأسرية والتي تضم امام من الاوقاف وممثل عن دار الإفتاء وأحد المستشارين من محكمة الأسرة للتوعية والمصالحة الأسرية حتى يكون الأبناء فى حالة سوية بين الإباء