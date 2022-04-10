شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير البابا تواضروس مؤيدا تنظيم النسل أمام النواب: بعاقل واحد تعمر المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا تواضروس لخدمة الرعاية الاجتماعية، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية القبطيه، إن الكنيسة تتعامل مع كل سياسات الدولة، وتحفز على مسألة تحديد الأسرة، ولدينا نص فى الكتاب المقدس يقول "بعاقل واحد تعمر المدينة وقبيلة من الأثماء تخرب"، مضيفا:" لا تنصلح الأمور إلا بتنمية الفكر، وفكر الإنسان يستوعب ما تطلب منه الدولة".

وأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام:" نحن فى الكنسية نخاطب الجسد ونخاطب الروح، والكنسية تبارك وتؤيد عملية تنظيم النسل بما يرضي الله وما يتفق مع إرادة الله، كما أن الكنيسة تسعى إلى تنظيم النسل بالصورة التى لا تضر الأم والأبن".

وتابع :" الدولة إذا كانت تهتم بالتنمية، الكنسية تسعى للتنمية أيضا سواء القري أو المراكز أو المحافظات"، مضيفا:"قداسة البابا تواضروس دائما يقول يجب أن نكون يد وأحد مع البلد لنكون دولة حديثة".

وأوضح أن الكنسية دائما تقوم بحملات توعية للشباب المتزوج من أجل أن يملكون القوة، مشيرة إلى أن الكتاب المقدس يقول :"لا تَشْتَهِ كَثْرَةَ أَوْلاَدٍ لاَ خَيْرَ فِيهِمْ، وَلاَ تَفْرَحْ بِالْبَنِينَ الْمُنَافِقِينَ، وَلاَ تُسَرَّ بِكَثْرَتِهِمْ، إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِمْ مَخَافَةُ الرَّبِّ"، مضيفا :" يا فرحتي عندي بوجود أولاد كثر ولكنهم متسولين فولد يتقي الرب خير من ألف منافقين".