شكرا لقرائتكم خبر عن تعدد الزوجات بقرار قضائى.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى "برلمانى"، أحد إصدارات ”الخليج 365”، الضوء على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، المقدم من النائبة نشوى الديب، وذلك من خلال تعريف الخطبة، ومتي لا تجوز الخطبة؟ وهل يجوز العدول عن الخطبة؟ وما هى الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة؟ وما هي الإجراءات التي يتخذها الزوج في حالة رغبته في الزواج من زوجه أخرى؟، وفيما يلى نص التقرير كاملا..