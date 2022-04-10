برلمانية "الوفد" بمجلس الشيوخ: الزيادة السكانية تحتاج تكاتف الشعب والحكومة

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المشكلة السكانية باتت مشكلة وأزمة كبيرة تؤثر على التنمية للدول الكبرى المتحضرة، وذات الاقتصاديات الكبرى فما بالنا بالدول النامية.

وشدد "النحاس" فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم خلال مناقشة دراسة بشأن النمو السكانى وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، بان الزيادة السكانية أدت إلى ابتلاع كل جهود التنمية وظهور مشاكل اجتماعية وظهور العشوائيات بشكل كبير التى أصبحت قنبلة موقوتة ومفرخه لعدد كبير من الظواهر أبرزها البلطجة وغيرها.

وطالب النحاس بصياغة خطاب ودور كبير ليس على الحكومة فقط ولكن على المجتمع المدنى والإعلام ومجلسى الشيوخ والنواب وكل مؤسسات الدولة فى سبيل القضاء على ظاهره الزيادة السكانية خاصة أننا فى ظل الجمهورية الجديدة وفى حاجه ماسه إلى محور مجتمعى حقيقى يساعد فى القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأضاف:" أزمة السكانية والمشكلات التى ينتج عنها باتت إلى وقفة ليس من الحكومة فقط بل من الشعب بكل طوائفه والمجالس النيابية والمجتمع المدنى وغيرها، مضيفا:" نحن نتوجه إلى جهورية جديدة جمهورية عصرية نحلم بها فى حاجة إلى حوار مجتمعى وإلى نتائج وتشريعات لمواجهة الزيادة السكانية".