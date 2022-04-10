شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لـ"النواب": تنظيم الأسرة واجب بإجماع المؤسسات الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نواب مجلس الشيوخ بمناسبة شهر رمضان والاحتفالات بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وتحدث "جمعة" خلال حضور الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة دراسة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، إن المشروع المقدم من اللجنة يتناول القضية من أبعادها المتعددة سواء من الخدمات الصحية ومواجهة الأمية والبطالة والتوعية والتثقيف".

وأشار "جمعة"، إلى أن وزارة الأوقاف عملت فى فكرة التوعية والتثقيف، قائلا :" قمنا بطباعة عملنا عدد من الكتب لتوعية بهذا الأمر، وقد قمنا بالطبعة السادسة لكتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، وأكد خلال هذا الكتاب أن قضية تنظيم الأسرة ليست من الثوابت الدينية ، بالعكس بل هناك دول تبحث عن الإنجاب والأوضاع تختلف من دولة إلى دولة".

وأضاف :" وضعنا فى مصر وبإجماع المؤسسات الدينية علي أهمية تنظيم الأسرة فى الوقت الحالي" مضيفا:" قد فندنا بعض الأقاويل للجماعات التي تحرض علي زيادة الإنجاب"