ضبط 16 متهمًا بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط 16 متهمًا بالإتجار في المواد المخدرة، و7 قطع سلاح "ناري وأبيض".

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد قيام حملة استهدفت بعض القرى لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 15 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 16 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7369 حكما قضائيا متنوعا، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.