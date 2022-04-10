انخفاض جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو حتى يوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد تستمر درجات الحرارة في الانخفاض والتراجع بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، حيث تسجل على القاهرة 27 درجة بعد أن سجلت اليومين الماضيين 32 درجة.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن الطقس خلال فترات الليل مائل للبرودة على كل المناطق.

وتابعت: "درجات الحرارة خلال فترات الليل تصل إلى 15 درجة لذلك يجب الحذر والاحتفاظ بقطعة ملابس إضافية".

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل، مؤكدة وجود شبورة أفقية خلال ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات الليل المتأخرة على مدار الأسبوع الجاري كافة لكنها غير مؤثرة على حركة المرور.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، تسجل 26 درجة مئوية، بداية من يوم الثلاثاء القادم.​