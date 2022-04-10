ضبط 23 طن سلع غذائية قبل تهريبها للسوق السوداء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث التموين في القليوبية، حملة على الأسواق ومخازن السلع، لضبط كافة صور الغش والسلع المقلدة والمواد مجهولة المصدر والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين وتضر بالبيئة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين لتخزين السلع، وثلاجة لحفظ الأسماك، وجرى التحفظ على كميات من الدقيق والأرز والأسماك، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

في التفاصيل تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد شن حملة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية لضبط السلع المنتهية الصلاحية، والقضاء على كافة صور الغش ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية به 3 أطنان من الطحينة مجهولة المصدر، و2 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، وضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية به 9 أطنان أرز أبيض، وسكر حر، و189 ألفًا و600 عبوة بدون مستندات (مجهولة المصدر)، جرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

كما جرى ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 9.3 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة قبل البيع بالأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.