تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية "أحداث عين شمس" لـ17 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس، لجلسة 17 مايو؛ لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية أحمد مصطفى.
ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.