تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية "أحداث عين شمس" لـ17 مايو

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس، لجلسة 17 مايو؛ لمرافعة الدفاع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012