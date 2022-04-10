المعارضة تحتج ضد الرئيس سعيد وسط العاصمة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

توافد أنصار المعارضة وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، اليوم الأحد، للاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيد ومن بينها حل البرلمان.

ووقف المحتجون من أنصار حركة النهضة الإسلامية ومواطنين ضد الانقلاب أمام المسرح البلدي وسط حضور عدد من النشطاء والسياسيين.

ويعترض المحتجون على تحقيقات أمنية ضد نواب شاركوا في جلسة برلمانية افتراضية متحدين قرار التجميد والتدابير الاستثنائية للرئيس سعيد.

ورفع المحتجون شعارات "يسقط يسقط الانقلاب" و"النواب في حصانة تسقط تسقط الخيانة" و "خبز وماء وقيس سعيد لا".