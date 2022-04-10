وزير الأوقاف: الحج والدولة يحتاجان الدولار.. ويجب تغليب فقه الدولة على الفرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فقه أولويات الدولة وفقه أولويات الفرد، وعلينا الآن من التكاتف لتغليب فقه أولويات الدولة في الظروف الحالية.

وأضاف: في هذه الظروف، يكون قضاء حوائج الناس أولى من الحج، حيث يحتاج الحج إلى الدولار الذي تحتاجه الدولة الآن لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وقال وزير الأوقاف: "في ظروفنا هذه لن يكون هناك حج على نفقة وزارة الأوقاف على الإطلاق"، مشددا على أهمية النظر إلى فقه الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدريب نحو 8 آلاف إمام وخطيب على مستوى الجمهورية للتوعية بشأن مخاطر الزيادة السكانية.​