الجزائر قد تزود إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب من الغاز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 1:12 مساءً

لا يزال البحث عن بديل للغاز الروسي جار تزامنا مع استمرار الحرب على أوكرانيا، وفي آخر المستجدات، كشف مصدر بقطاع الغاز لرويترز اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تزود الجزائر إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا على أقصى تقدير.

وفى إطار مساعيه لجمع أكبر كميات ممكنة منه بديلا عن الروسي، يتوجّه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر غدا الاثنين لتوقيع اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز، بالإضافة الى بحث شؤون الطاقة والعلاقات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويقوم وزير الخارجية الإيطالي بزيارة إلى الجزائر بالإضافة إلى أذربيجان وقطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق، لتأمين المزيد من الاتفاقيات فى مجال الغاز الطبيعي.

يذكر أن الجزائر صدرت 21.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عام 2021.