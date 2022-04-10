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خالد بن سلمان: تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن “خطوة شجاعة وتاريخية”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 11:56 صباحًا

الامير خالد بن سلمان

اعتبر الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية ، أن الخطوة التي اتخذها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي بنقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي “شجاعة وتاريخية”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخالد بن سلمان، قال فيها: “الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة”.

وتابع قائلا: “الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار”.

وأضاف: “نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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