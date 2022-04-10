ميزات جديدة لجهاز سبوتفاي الخاص بالسيارة

واشنطن: بعد شهرين فقط من بدء بيع جهاز “كار ثينغ” الذي يبلغ تكلفته 90 دولارًا في الولايات المتحدة، طرحت سبوتيفاي، مجموعة أخرى من الميزات للجهاز هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تجعله أكثر فائدة.

من بين الميزات الجديدة، إضافة المزيد من الأغاني أو حلقات البودكاست إلى قائمة التشغيل المخصصة. يمكنك النقر فوق رمز إضافة إلى قائمة الانتظار بجوار المسار، أو الضغط باستمرار على الاتصال عندما يكون لديك أغنية مميزة.

كما أضافت سبوتيفاي ميزة دعم صوتي جديدة، إذ يمكنك أن تقول شيئًا مثل "مرحباً سبوتيفاي"، وبعد ذلك إعطاء أمر صوتي بإضافة أغنيتك المفضلة إلى قائمة الانتظار، لسماعها لاحقاً. يمكنك أيضاً عرض قائمة الانتظار باستخدام أمر صوتي أو عن طريق الضغط باستمرار على الاتصال في عرض التشغيل الآن.

إضافة إلى ما سبق، يمكن للمستخدم أيضاً إنشاء قائمة تشغيل بناءً على النوع أو الحالة المزاجية أو النشاط. يمكنك أن تقول شيئًا مثل "مرحبًا سبوتيفاي، قم بتشغيل موسيقى البوب ​​المبهجة يوم الأحد" وستقوم المنصة بتجميع قائمة تشغيل مخصصة تناسب هذه المعايير.

هناك ميزتان إضافيتان مفيدتان لجهاز “كار ثينغ”، الأولى إمكانية رؤية المكالمات الواردة والرد عليها ورفضها، والثانية طريقة للتحكم في الوسائط الأخرى. يمكنك العودة إلى التحكم في سبوتيافي من خلال النقر على الشاشة أو استخدام الإعدادات المسبقة أو إصدار أمر صوتي.

هاتان الميزتان مخصصتان لنظام iOS فقط في الوقت الحالي. وسيتم إتاحتهما لنظام أندرويد في وقت لاحق، وفق ما أورد موقع إن غادجيت الإلكتروني.