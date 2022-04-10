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سان جيرمان يبدأ تحركاته لتعويض رحيل مبابي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-10 | 12:16

سان جيرمان يبدأ تحركاته لتعويض رحيل مبابي

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اقتحم باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويعاني لوكاكو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سان جيرمان يجري محادثات للتعاقد مع لوكاكو خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن تشيلسي منفتح على إعارة لوكاكو، للتخلص من راتبه، واستغلال الأموال في حسم صفقة عثمان ديمبلي نجم .


وبات سان جيرمان مهددًا بخسارة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل، إذا فشل في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

وتزعم العديد من التقارير أن مبابي في طريقه للانضمام إلى عبر صفقة مجانية.

يذكر ان لوكاكو يحظى أيضًا باهتمام من برشلونة، بالإضافة إلى إنتر ميلان ناديه السابق.

وكان المهاجم البلجيكي انتقل من إنتر ميلان إلى تشيلسي في الصيف الماضي نظير 115 مليون يورو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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