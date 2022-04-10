السعودية تؤكد أن حصة الحجاج القادمين من الخارج ستكون الأكبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد، أن الحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة، مشيراً إلى أن توزيع حصص الحجاج بين الدول سيكون بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان.



وأوضح سعيد، في تصريح لقناة "العربية" السعودية بثته الليلة الماضية ، أن ذلك يأتي مراعاة لعدم تمكنهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة "كورونا".

وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي دولة من أداء الحج، وأن المملكة كعادتها ترحب بجميع المسلمين الراغبين في أداء المناسك من كل أقطار العالم وفقاً للضوابط.

وأوضح أن توزيع حصص وأعداد الحجاج بين الدول يتم وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب، وذلك بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان، وسيتم الاستمرار على ذات المبدأ في تحديد الحصص، مع ضرورة استكمال الشروط الصحية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تحديد هذه الحصص للدول المختلفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية آمس أنها قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً ميلادياً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد19- المعتمدة في وزارة الصحة.