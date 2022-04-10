سوريا.. إصابات بانفجار سيارة في مدينة الباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر سورية اليوم الأحد بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة عند مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعي التابع للفصائل الموالية للحكومة التركية، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر بشرية.