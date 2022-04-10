الصين تؤكد أن المخاوف الأمريكية بشأن إجراءات السيطرة على كوفيد ‬لا أساس لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عبّرت وزارة الخارجية الصينيةفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عن استيائها الشديد من الولايات المتحدة بعد أن أثارت مخاوف بشأن إجراءات الصين للسيطرة على فيروس كورونا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الجمعة، إن الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها في شنغهاي وعائلات الموظفين الأمريكيين قد يغادرون بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد والقيود المفروضة في المدينة لاحتواء الجائحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في بيان "نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الشديدة للاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من قبل الولايات المتحدة في بيانها ضد سياسة الصين للوقاية من الجائحة، وقدمنا احتجاجات رسمية".

وتشهد مدينة شنغهاي أسوأ تفش لكوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان في أواخر عام 2019، حيث تم الإعلان اليوم عن تسجيل ما يقرب من 25 ألف حالة إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى محلياً في اليوم السابق.