الرئيس الأوكراني يشكر جونسون ونيهامر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المستشار النمساوي كارل نيهامر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على زيارتهما إلى العاصمة الأوكرانية كييف يوم السبت.



وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرت ليل السبت إن اللقاء مع جونسون أظهر أنه "لا يوجد عقبات أمام الحرية".

وتابع زيلينسكي "أن قيادة المملكة المتحدة بتزويدها لبلادنا بالمساعدات الضرورية، وتحديداً في ما يتعلق بالدفاع، جنباً إلى جنب مع القيادة في سياسة العقوبات ستبقى للأبد في التاريخ"، مضيفاً أنه تم أيضاً مع جونسون مناقشة فرض "عقوبات جديدة".

وقال زيلينسكي إن "مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كانت من بين الأمور التي تمت مناقشتها مع نيهامر"، حيث دعم المستشار النمساوي "الإمكانية الواضحة لانضمام أوكرانيا" إلى التكتل "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "لقد سمعت أيضاً الوعد بأن النمسا، مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، سيواصلون سياسة العقوبات ضد روسيا حتى يتم استعادة الأمن الحقيقي داخل منطقتنا بشكل كامل. وحتى تسحب روسيا جميع قواتها من الأراضي ذات السيادة الأوكرانية".