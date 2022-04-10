شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو حلمى يؤدى اليمين الدستورية أمام "الشيوخ" خلفا لـ"الكردوسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النائب عمر مصطفى كمال حلمى، اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل مباشرة مهام عمله كعضو بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب محمود الكرودسى، وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2022، بتعيينه فى المكان الذى خلا بوفاة الرحل محمود الكردوسى.

يذكر أن المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ تنص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.