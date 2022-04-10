إحالة 10 تقارير باقتراحات برغبة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة لاتخاذ اللازم

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القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للحكومة، 10 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

وشمل تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محى حافظ ، والنائب زين العابدين الاطناوى ، والنائب هاني يوسف عبد الشهيد ، بشأن "الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة" ، و " تراخيص العيادات والنشرات الطبية"، و"القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية".

بالإضافة إلى اقتراحات برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن ” التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان، وتتضمنت التقارير أيضا، تقريرى لجنة الطاقة و البيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة من النائب محمد عمارة ، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية و اقتراح برغبة من النائب محمد فريد ، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة".

وتشمل أيضا تقريرى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الأطناوي ، بشأن " تطوير منطقة البهنسا التاريخية " ، والاقتراح برغبة بشأن "تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس بالإضافة إلى تقرير ى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي ، بشأن "الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق والاقتراح برغبة بشأن "إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين "

وتشمل أيضا تقارير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر بشأن "إعداد تفسیر جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالى بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي ، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر ، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد الينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح ميسر واف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي بالإضافة إلي اقتراح برغبة من النائب محمد عبدالمعطي ، و النائب محمد حمزة ، و النائب يوسف عامر بشأن " إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر " والاقتراح برغبة المقدم من الن محمود تركي عن الاقتراح برغبة بشأن " استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحبة العالية، معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية".