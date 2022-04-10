شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان: سر على بركة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكر انتصارات العاشر من رمضان، بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن.

وقال "عبد الرازق" بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان :" هل علينا فى الأيام القليلة الماضية شهر رمضان المبارك بنفحاته، ونسائمه العطرة الممزوجة بنسائم تذكرنا بحلول يومه العاشر بعد ساعات من الآن، لتأخذنا إلى الملحمة الخالدة التى سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة حين ردت الكرامة للمصريين وللعرب، لتطرب آذاننا بأهازيج الفخر والعزة التى نترنم بها وسنظل نتغنى بها ونطرب، كما سنظل نجنى ثمارها من سلام المنتصر، وسلام الآمن الذى يأمن جاره بوائقه، فضلا عن النهضة الشاملة على أرض سيناء المحررة، التى بدأت بعد عقود من تحريرها، وامتدت لربوع البلاد فى كل مجال على يدى فارس من فرسان قواتنا المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية.

وأضاف :"ولذلك، اسمحوا لى باسمى واسمكم أن أتقدم لسيادته ولرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنود، ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة، وأخلص التمنيات بالرخاء والرفاه للشعب المصرى الواحد تحت قيادة سيادته، ونقول له سر على بركة الله وجميعنا خلفكم صفاً واحداً وقلباً واحداً، والله الموفق والمستعان".