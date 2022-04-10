حفل افطار رمضان السنوي 2022  للتجمع الحضرمي الكندي (صور)

محمد الفلاح - الأحد 10 أبريل 2022

اقامت الادارة التنفيذية للتجمع الحضرمي الكندي حفل افطار في مدينه تورنتو بكندا، يوم السبت ٩ ابريل.

وقد اشرف علي اقامة الافطار الإدارة التنفيذيه (يسلم القثمي ، عمر بابطين ، عمر بازرعه ).

وقدبلغ عدد الحضور من نساء ورجال وأطفال حوالي 130 شخص

وكان الحفل يتضمّن لقاء الحضارم المقيمين بمقاطعة اونتاريو كندا بعد فترة طويلة من الانقطاع نظرا للاجراءات الاحترازية التي صاحبت تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الإدارة التنفيذية للتجمّع بصدد إقامة افطار لقاء الحضارم المقيمين في المقاطعات الاخرى بكندا خلال الأيام القادمة، باشراف أعضاء الادارة التنفيذيه وقد تم الاتفاق علي تكليف كل من عبدالله بافقيه (مدينه اوتاوا)

و مروان باجنيد (مدينه فانكوفر) ، كما تضمّن لقاء اليوم بتورنتو عدّة محاور منها التهنئة بشهر رمضان المبارك وإلقاء كلمة القاها الاستاذ (يسلم الكثيري) وقد تضمنت تذكير المهاجرين الحضارم على التمسك بعادات وتقاليد الحضارم في بلاد المهجر وغرسه في ابنائنا.

وكذلك على التكاتف والتكافل فيما بيننا ، وأن نضع بصمتنا كحضارم في بلاد الغرب كما عهدنا آبائنا وأجدادنا في عدة دول اخرى كدول شرق اشياء والهند…إلخ.

وقد اختتم حفل الافطار باخذ الصور الجماعية وشكر الحاضرين القائمين علي الحفل لما قدموه من جهد وتنظيم مثمنين اقامة مثل تلك الفاعليات التي تشد من ازر الحضارم وتقوي روابطهم في بلاد المهجر.