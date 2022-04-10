شكرا لقرائتكم خبر عن سول: الجثة المعثور عليها في تايوان تنتمي لأحد مواطنينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم التأكد من أن الجثة الثالثة التي تم العثور عليها، في عملية بحث عن ستة كوريين جنوبيين مفقودين في المياه التايوانية ، هي لأحد الأشخاص المفقودين.

وأضافت الوزارة أنه تم العثور على الجثة في المياه بجنوب شرق مقاطعة "بينجو" التايوانية حوالي الساعة الواحدة مساء أمس السبت، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة اليوم الأحد أنه تم التأكد من أن الجثة هي لأحد أفراد طاقم زورق السحب المنكوب "كيوتو1"، الذي فقد يوم الخميس الماضي.

وجميع أفراد الطاقم الستة هم مواطنون كوريون جنوبيون.

وتم العثور على جثتين أمس الجمعة .

وتواصل السلطات الكورية الجنوبية والتايوانية عمليات بحث وإنقاذ من أجل أفراد الطاقم الثلاثة الباقين.