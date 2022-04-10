شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ ألمانيا سجلت إجمالي 55 ألفا و471 إصابة و36 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 9ر1097، فيما كان يبلغ أمس 8ر.1141

وبلغ هذا المعدل 9ر1457 قبل أسبوع، وكان يبلغ قبل شهر 5ر.1388

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 55 ألفا و471 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 36 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 74 ألفا و53 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 42 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 22 مليونا و647 ألفا و197 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 18 مليونا و414 ألفا و600 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 131 ألفا و715 شخصا.