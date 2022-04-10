اليوم.. محتجون في لندن يحيون الذكرى السنوية للقبض على مؤسس ويكيليكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد، اليوم الأحد، تنظيم احتجاجات في لندن لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للقبض على مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات ، جوليان أسانج.



ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، تطالب عائلة أسانج وأصدقاؤه وأنصاره بإطلاق سراحه من سجن بلمارش في لندن، والذي احتجز به منذ إخراجه من سفارة الإكوادور التي كان يحتمي بداخلها.

ويصادف اليوم الأحد الذكرى السنوية الثالثة للقبض عليه واحتجازه في السجن، فيما تواصل الولايات المتحدة جهودها لتسلمه.

وسوف يتم تنظيم احتجاجات ساهرة أمام سفارة الإكوادور ومحكمة الصلح في ويستمنستر وسجن بلمارش.

كان أسانج قد انتصر في أول خطوة في مساعيه للطعن على قرار لترحيله إلى الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا البريطانية في يناير(كانون الثاني) الماضي.

ويواجه أسانج 50 عاماً تهمة التآمر بسبب نشر ويكيليكس لمئات الآلاف من الوثائق المسربة ذات الصلة بالحروب في أفغانستان والعراق.