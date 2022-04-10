ما هي آخر تطورات كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 498.1 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما يقترب عدد اللقاحات التي جرى توزيعها من 11.1 مليار جرعة لقاح.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 498 مليونا و 154 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و176 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 11 ملياراً و93 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.