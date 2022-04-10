جونسون يؤكد أن زيلينسكي أحبط أهداف بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت، السبت، أن بريطانيا سترسل 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصل فى وقت سابق من، السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك حسبما أعلن كل من الجانب البريطاني والأوكراني.

وقال رئيس الوزراء البريطانى إنه جعل زيارته للعاصمة الأوكرانية كـ "إظهار لدعم (بريطانيا) الثابت للشعب الأوكراني".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلانه إرسال مساعدات عسكرية بريطانية إضافية بقيمة 100 مليون جنيه استرليني كما يعادل 130 مليون دولار أمريكي تشمل أسلحة مضادة للدبابات والطائرات وما يسمى بـ "طائرات مسيرة انتحارية" التي تحوم فوق ساحة المعركة قبل مهاجمة أهدافها.

ذكر جونسون في بيان، عقب لقائه مع زيلينسكي: "أوكرانيا حققت ما كان يعتقده البعض مستحيلاً وصدت القوات الروسية من بوابات كييف، وحققت إنجازاً رائعاً في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "إن أهداف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يتم إحباطها، بسبب قيادة الرئيس زيلينسكي الحاسمة وبطولة الشعب الأوكراني التي لا تقهر وشجاعته".

وتابع جونسون قائلاً: "أوكرانيا محصنة ومحمية للغاية، لدرجة أنها لا يمكن التنمر عليها مجدداً. ولن يتم ابتزازها مجدداً أبداً. ولن يتم تهديدها مجدداً بنفس الطريقة أبداً".

وذكر أنه بينما منيت القوات الروسية التي هاجمت كييف بهزيمة، إلا أن انسحابها "تكتيكي" حيث استعدت لإعادة تركيز جهودها العسكرية على الشرق.

وأضاف "أعتقد أن ما فعله بوتين في أماكن مثل بوتشا وإربين، وجرائم الحرب التي ارتكبها لطخت سمعته وسمعة حكومته للأبد".