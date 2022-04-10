بريطانيا تؤكد أن روسيا تستدعي أفراداً تم تسريحهم من الخدمة العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تسعى لإعادة أفراد تم تسريحهم من الخدمة العسكرية منذ 2012.



وأوضح التقييم أنه في ظل الارتفاع المتزايد للخسائر، تسعى القوات المسلحة الروسية إلى تعزيز عددها باستعادة أفراد تم تسريحهم من الخدمة العسكرية منذ 2012.

وتشمل الجهود التي تقوم بها روسيا لدعم قوتها القتالية محاولة التجنيد من منطقة ترانسنيستريا الانفصالية غير المعترف بها في مولدوفا.

وأفادت كييف أن أوكرانيا وروسيا تبادلتا الأسرى للمرة الثالثة منذ بداية الحرب.

وقالت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، السبت، على موقع فيس بوك إن "26 أوكرانيا وأوكرانية عادوا من الأسر بعد إطلاق الجانب الروسي سراحهم".

وأضافت فيريشوك أن 12 عسكرياً أوكرانياً من بين المطلق سراحهم، بينهم امرأة برتبة ضابط.

كما تم الإفراج عن 14 مدنياً هم 9 نساء و5 رجال.

وكتبت فيريشوك أن التبادل تم بناء على أوامر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ولم ترد معلومات عن مكان تبادل الأسرى وعدد الجنود الروس الذين تم نقلهم.

وفي موسكو قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا إن "الجانبين تبادلا أيضاً سائقين لمسافات طويلة كانا عالقين في الدولة الأخرى".

وذكرت وكالة تاس أن 32 سائقاً روسياً و20 أوكرانياً يقودون لمسافات طويلة قد عادوا إلى ديارهم.