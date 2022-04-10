شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة والشعب المصرى بذكرى الـ10 من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتي تحقق فيها نصر العاشر من رمضان.

وجاء نص تهنئة النائب تيسير مطر كالتالي: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات وأعضاء الحزب على مستوى أمانات الجمهورية ، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى "انتصارات العاشر مـن رمضان"، هذه الذكرى المجيدة التي ستظل مبعث الفخر للشعب المصرى العظيم، ورمزا للكرامة والعزة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة ملحمة العبور بالتضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه، ولنستلهم فى شهر الخيرات والرحمات والانتصارات رمزا متجددا يلهم المصريين القدرة والإرادة الصادقة على تحدى كل مستحيل ومواجهة كافة التحديات والأزمات، سائلين الله عز وجل أن يرعاكم ويمتعكم دائما بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة".

كما هنأ " مطر " بهذه المناسبة كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم.