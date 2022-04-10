شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بذكرى العاشر من رمضان، الذي اتخذ فيه بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل محمد أنور السادات- طيب الله ثراه- قراره بتحرير الأرض من دنس الاحتلال".

وأكد "يمامة "، أن ذكري حرب العاشر من رمضان ستظل مصدر فخر لكل مصري، فقد قدمت القوات المسلحة واحدة من أعظم بطولاتها في التاريخ من أجل تحرير أرض سيناء، وهو ما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في تخطي ما وصفوه بالمستحيل في 6 ساعات فقط، حيث تساقط خط بارليف أمام إرادة الجنود المصريين.

ومن جانبه شدد الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، على أن حرب العاشر من رمضان كانت درسا للعالم أن مصر لا تفرط في ذرة تراب من أرضها، وأن الحفاظ على الحدود واجب مُقدس للجيش المصري مهما بلغ حجم التضحيات التى يقدمونها.