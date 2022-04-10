شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاستثمار ودعم صناعة الدواء أبرز الملفات على مائدة لجان "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عدد من الاجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تيسير إجراءات التقاضي، ومناخ الاستثمار في مصر، وإدراج مادة التربية المناخية في التعليم الأساسي.

وتعقد لجنة الشئون التشريعية اجتماعات لاستكمال مناقشة "تيسير إجراءات التقاضي"، وتستكمل أيضا لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة "مناخ الاستثمار في مصر"، وتلقى لجنة الخارجية والعربية الضوء على العلاقات المصرية الفرنسية والعلاقات المصرية الصينية.

وتناقش لجنة الدفاع الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تفعيل دور لجان المصالحات والقضاء العرفى في المجتمع المصرى، وكذلك تناقش لجنة الطاقة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكري بشأن إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم في مصر، واقتراح آخر مقدم من النائب محمد على أبو حجازي بشأن إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم الأساسي في مصر.

وتبحث لجنة الإسكان خلال اجتماعها، التوسع فى إنشاء شواطئ عامة لخدمة المواطن البسيط بمدينة الغردقة، فيما تناقش لجنة التعليم الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن "إنشاء مرصد الخدمات الرقمية الحكومية"، وتناقش لجنة الشباب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن "إنشاء استراتيجية وطنية للتوعية الشاملة"، وتستعرض المقترحات والآراء التي دارت بالاجتماعات السابقة للجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وتستكمل لجنة الشئون الصحية مناقشة "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى ، كما تستعرض لجنة الزراعة تقرير عد بشأن " الزراعات التعاقدية "، وتقرير اخر بشأن "إقامة أسوار حماية للترع"، في الوقت الذي تناقش لجنة الثقافة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صالح الشيمي بشأن "إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية"، واقتراح آخر مقدم من النائبين على مهران وهند جوزيف بشأن "استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط.

وتعقد لجنة حقوق الانسان، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن" عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتى الآن"، وتناقش اللجنة الدينية الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة والمقدم من النائب سامح الشيمي بشأن "إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية".