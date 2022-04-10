عبر بطاقة ميزة.. البنك الأهلي يتيح خدمة "الراتب المقدم" لموظفي الحكومة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لعملاء تحويل المرتبات بالجهات الحكومية من حاملي بطاقات ميزة الوطنية اللاتلامسية، بحسب بيان له مساء أمس.

وقال البنك إنه بموجب هذه الخدمة سيتمكن المستفيدون من استخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا عن طريق بطاقات ميزة الوطنية اللاتلامسية.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وفقا وتوجهات البنك المركزي ومبادراته المستمرة سعيا للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن إتاحة هذه الخدمة تأتي سعيا لتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين بها، حيث يسعي البنك الأهلي لزيادة عدد عملاء تحويل المرتبات بالجهات الحكومية بالدولة من حاملي بطاقات ميزة الوطنية بالبنك.

وأضاف أن ذلك يعزز استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي سعيا لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وكذا منظومة التحول الرقمي والتوجه إلى الاعتماد على منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وذكر سوس أن الخدمة تتضمن إمكانية استخدام 30% من متوسط صافي المرتب لآخر ثلاثة أشهر بعائد تنافسي، مع تسديد المديونية المستحقة في الشهر التالي ويجدد تلقائيا.

وأوضح أن يتم استخدام هذا المبلغ في عمليات الشراء فقط دون السحب النقدي عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية مثل شراء السلع أو المنتجات أو الخدمات، وكذا يمكن للعميل استخدامه في الشراء عن طريق الإنترنت من التجار داخل مصر.

وأكد سوس أن إطلاق مثل هذه الخدمات يهدف أيضا إلى جذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل من خلال البطاقة في عمليات الشراء والذي يتم من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية تواكب احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، خاصة مع سعي البنك لتزويد عملائه بباقة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية استنادا لتغيرات السوق بما يحقق التيسير عليهم في الحصول على خدماتهم مستفيدا بذلك من كافة إمكانات البنك الفنية والبشرية والتكنولوجية.

ووفقا للبيان، يعتبر البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك التي تستحوذ على محفظة عملاء المرتبات حيث تمثل حصة البنك الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري.

وقال البنك إنه يتيح العديد من خدمات التجزئة المصرفية لعملاء المرتبات تتمثل في القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان ومنتج الراتب المقدم وخدمات التمويل العقاري من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بكافة المناطق على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 605 فروع والتي تشمل عدد 33 فرع خدمة إلكترونية.