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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، بينما رجحت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب السيارة رقم "4791 ي ط أ" ميكروباص على طريق البحر الأحمر.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من "عبدالرحمن. ع. م" 16 عامًا، و " محمد. ع. ح" 14 عامًا، و " محمد. ج. ش" 35 عامًا، و " مصطفى. م. أ" 33 عامًا، و " محمد. م. ع" 50 عامًا، و " عقيل. ع. أ" 33 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام وتسيير الحركة المرورية. حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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