صور.. وزير النقل ومحافظ سوهاج يدشنان خطوط نقل جماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

دشن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء السبت، خطوط للنقل الجماعي للركاب بمحافظة سوهاج، وتفقد وزير النقل ومرافقوه الأتوبيسات التي اصطفت أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق 10 أبريل كل عام.

وهنأ وزير النقل أهالي سوهاج بإطلاق خدمة النقل الجماعي لأول مرة بالمحافظة، والذي يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن منذ لحظة خروجه من المنزل وحتى العودة إليه، وتقديم كافة الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية.

وأوضح "الوزير" أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتقديم خدمات النقل الأخضر المستدام؛ لتحقيق الأمان والراحة للمواطن وتوفير بيئة نظيفة لربط المحافظات ببعضها وربط عواصم المحافظات بالمراكز التابعة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن تقديم الخدمة اليوم ما هو إلا مرحلة أولى من بناء نظام نقل آمن، ومريح، ومتطور، واقتصادي لأبناء سوهاج.

يذكر أن أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة مكيفة الهواء، ومزودة بخدمة "الواي فاي"، وتوفر خدمة النقل للركاب بين مدينة سوهاج العاصمة ومراكز طهطا، المراغة، الكوثر، ساقلتة، المنشاة، العسيرات، جرجا، كمرحلة أولى.