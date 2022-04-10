كوريا الشمالية تشن هجوماً حاداً على الرئيس الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة"، في هجوم شخصي حاد أعقب اتهام بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.



وجاء الهجاء الكوري الشمالي لبايدن بعد أن دعا الأخير الى محاكمة "مجرم الحرب" بوتين بسبب الفظائع المزعومة التي ارتكبها ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية مساء أمس السبت إن "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأميركي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا الى معلومات لا أساس لها".

وأضاف "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات".

واعتبر التعليق أن بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، دون الإشارة إليه بالاسم.

وأشارت الوكالة الكورية إلى أن "الاستنتاج يمكن أن يكون أن هناك مشكلة في قدرته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراض لحماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة". وتابع "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

والى جانب بكين تعد روسيا من الأصدقاء القلائل لكوريا الشمالية، وسبق أن قدمت لنظام بيونغ يانغ الكثير من الدعم.