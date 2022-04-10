المخابرات البريطانية تؤكد أن روسيا تستخدم عبوات ناسفة لقتل الأوكرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، إن "القوات الروسية تواصل استخدام العبوات الناسفة لإحداث خسائر بشرية وإضعاف الروح المعنوية وتقييد حرية تحرك الأوكرانيين".



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "القوات الروسية تواصل أيضا مهاجمة أهداف البنية الأساسية مع وجود خطورة عالية بالتسبب في مقتل مدنيين".

وقال البيان إن "رحيل القوات الروسية عن شمال أوكرانيا خلّف أدلة تظهر عدم التناسب في قصف الأهداف غير القتالية".

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسمية "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية من جارتها.