شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لا أساس للمخاوف الأمريكية بشأن إجراءاتنا للسيطرة على كوفيد ‭ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّرت وزارة الخارجية الصينية‭ ‬في ساعة متأخرة من مساء السبت عن "استيائها الشديد" من الولايات المتحدة بعد أن أثارت مخاوف بشأن إجراءات الصين للسيطرة على فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها في شنغهاي وعائلات الموظفين الأمريكيين قد يغادرون بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد والقيود المفروضة في المدينة لاحتواء الجائحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في بيان "نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الشديدة للاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من قبل الولايات المتحدة في بيانها ضد سياسة الصين للوقاية من الجائحة، وقدمنا احتجاجات رسمية".

وتشهد مدينة شنغهاي أسوأ تفش لكوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان في أواخر عام 2019 حيث تم الإعلان اليوم عن تسجيل ما يقرب من 25 ألف حالة إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى محليا في اليوم السابق.