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مصرف حكومي يطلق سلفة 10 مليون للحشد الشعبي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، اطلاق سلفة 10 مليون للحشد الشعبي.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية، انه "تقرر منح سلفة 5 مليون و 10 مليون الى الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا".

واضاف البيان، ان "التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل مدني ضامن من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا وعلى الملاك الدائم او كفيلين من منتسبي الحشد الشعبي".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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