مصرف حكومي يطلق سلفة 10 مليون للحشد الشعبي

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية، انه "تقرر منح سلفة 5 مليون و 10 مليون الى الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا".

واضاف البيان، ان "التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل مدني ضامن من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا وعلى الملاك الدائم او كفيلين من منتسبي الحشد الشعبي".

