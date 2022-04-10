اطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي كليات الصيدلة للعام 2020-2021

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي كليات (الصيدلة) العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني".

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، اطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي كليات الصيدلة للعام الدراسي 2020-2021.

محمد يوسف

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