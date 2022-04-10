انت الان تتابع خبر اطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي كليات الصيدلة للعام 2020-2021 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، اطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي كليات الصيدلة للعام الدراسي 2020-2021.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي كليات (الصيدلة) العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني".
الرابط ادناه: http://iqmohserv.net/pharmacists_al_2022
الرابط ادناه: http://iqmohserv.net/pharmacists_al_2022