شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يجدد دعوته لحظر واردات النفط الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وقال في رسالة فيديو نشرت ليل السبت "عندما يشن الطغيان عدوانه ضد كل شيء يحافظ على السلام في أوروبا، فلابد من اتخاذ إجراء فوري".

وتابع زيلينسكي "ويجب أن يكون حظر النفط هو الخطوة الأولى. على مستوى جميع الديمقراطيات، والعالم المتحضر بأسره. وبالتالي ستشعر روسيا بذلك".

وأضاف "يمكن بالتأكيد أن يتخلى العالم الديمقراطي عن النفط الروسي".

وأوضح زيلينسكي إن هدف "تحالفنا المناهض للحرب" هو إنهاء الحرب "في أقرب وقت ممكن"، وليس مجرد "واجب أخلاقي لجميع الديمقراطيات" ولكن "استراتيجية دفاع عن كل دولة متحضرة".

وحذر زيلينسكي من أن "العدوان الروسي لم يكن يقتصر على أوكرانيا وحدها كهدف، بل المشروع الأوروبي كله هو هدف لروسيا".