شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنخرط أكثر بالشرق الأوسط لتقويض نفوذ الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط موقع «أوراسيا ريفيو» الضوء على طبيعة العلاقات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب مقال لـ «أندريا غيسيلي»، الأستاذة المساعدة في كلية العلاقات الدولية والشؤون العامة بجامعة فودان، فقد تبنى النقاد وصناع السياسة، كالجنرال كينيث إف ماكنزي جونيور وراش دوشي، نظرية «انتقال النفوذ» كإطار رئيسي لفهم العلاقات الصينية الأمريكية.

وأردفت الكاتبة: وفق هذا الإطار، فإنهم يتوقعون أن تنخرط الصين بشكل متزايد في الشرق الأوسط لحماية مصالحها الاقتصادية هناك، وإنشاء مجال نفوذ خاص بها لتقويض الولايات المتحدة.

وتابعت: أثارت جهود الولايات المتحدة لفك الارتباط عن الشرق الأوسط القلق بشأن مَن سيملأ هذا الفراغ، الافتراض الشائع هو أنه على الرغم من أن روسيا لعبت دورًا أكثر بروزًا منذ تدخلها في سوريا 2015، فإن القوة الاقتصادية المتفوقة للصين، يعني أن نفوذها سوف ينمو باطراد بمرور الوقت.

وأشارت إلى أنه في ضوء هذه الخلفية، يجب وضع 3 عناصر في الاعتبار، أولها أن الشرق الأوسط يحتل موقعًا حرجًا في الدبلوماسية الصينية، وأضافت: من ناحية أخرى، لا تستطيع بكين تجاهل ما يحدث في المنطقة لأسباب تتعلق بأمن الطاقة والإرهاب والمصالح التجارية ومركزية قضايا أمن الشرق الأوسط في العلاقات بين القوى العظمى.

وأوضحت أن المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة ستجبر بكين على زيادة تركيزها على آسيا، ولفتت إلى أن أي شيء ينطوي على لعب دور أكثر نشاطًا في المنطقة يشكل تحديات كبيرة للدبلوماسية الصينية.

تقويض قدرة

وتضيف الكاتبة أندريا غيسيلي: بينما تدرك الصين أن مشاركتها المحدودة الحالية في القضايا الإقليمية تقوض قدرتها على حماية وتعزيز مصالحها، إلا أن القادة الصينيين يدركون أيضًا تمامًا أن تغيير هذا قد يخاطر بفتح «صندوق باندورا» في وقت تتطلب فيه الأولويات المحلية والآسيوية اهتمامًا كبيرًا.

وأوضحت أن العنصر الثاني هو احتمالات الطوارئ، مضيفة: أحدثت الأزمة الليبية عام 2011، التي أجلت فيها الصين نحو 36000 من مواطنيها، تغييرا جذريا في طريقة تفكير بكين بشأن مصالحها في الخارج والدور المحتمل الذي يجب أن يلعبه الجيش في حمايتها.

وأردفت: تظهر البحوث أن هذا التغيير كان أبعد ما يكون عن الحتمية، لقد أصبح هذا التغيير ممكنًا بفضل الجمع بين الصدمة الخارجية الكبيرة ووجود كبار صناع القرار السياسي في الصين الذين كانوا يدفعون بالفعل إلى إعادة النظر في فكرة الأمن القومي لتشمل «المصالح الإنمائية» أثناء إدارة هو جينتاو.

ومضت تقول: اليوم، تعتمد التغييرات المحتملة في السياسة إلى حد كبير على حدوث أزمة أخرى واسعة النطاق أم لا، في حين أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عدد المواطنين الصينيين في الخارج، تمكنت الصين من تنفيذ عدد من عمليات الإجلاء الناجحة في العقد الماضي بفضل الاستعداد الأفضل والتعاون الأقوى مع الشركاء المحليين، لقد تضاءلت فرص حدوث أزمات واسعة النطاق إلى حد ما في الوقت الحالي.

وأردفت: من غير المرجح أن يرى صانعو السياسة الصينيون الحاجة إلى تغييرات سياسية عاجلة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة أكبر أو أعمق للجيش، مقارنة بالماضي، لكن من المهم تجنب التفكير في أن عسكرة نهج الصين لحماية مصالحها في المنطقة أمر حتمي أو أنها ستتقدم في نهاية المطاف بطريقة فعلية.

العنصر الثالثوأشارت الكاتبة أندريا غيسيلي، في مقالها، إلى أن العنصر الثالث يتمثل في سلوك وإستراتيجيات الجهات الإقليمية بعيدة كل البعد عن كونها سلبية.

وأضافت: يمكنهم اعتماد إستراتيجيات مختلفة لتأمين دعم القوى العظمى، أو لإجبارهم على القيام بذلك. نظرًا لمقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوتها الاقتصادية الهائلة ومشاركتها الضئيلة في المنافسات الإقليمية، فليس من المستغرب أن يُنظر إلى الصين على أنها «مورد غير مستغل» من قبل العديد من صانعي السياسة في المنطقة.

وأوضحت أنه بينما تحذر الصين بشكل روتيني من «اللعب بالورقة الصينية»، فإن الجهات الفاعلة الإقليمية تعمل بالفعل على صياغة روايات جديدة تبالغ في الدعم الذي تتلقاه من بكين.

وتابعت في المقال المنشور على موقع «أوراسيا ريفيو»: وصفت وسائل إعلام سورية وإيرانية ولبنانية الصين بأنها داعم قوي لبلدانهم في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج.

وأضافت: قد لا تجبر مثل هذه الإستراتيجيات صانعي السياسة الصينيين على تقديم أو زيادة الدعم لتلك البلدان، ومع ذلك، بينما تغذي التوترات وسوء الفهم بعضها البعض، هناك تقاربات خطيرة بين المقارنات والروايات الإقليمية المستوحاة من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة.

ومضت تقول: بالنظر إلى المستقبل، من الصعب معرفة ما إذا كان دور الصين في المنطقة سيتطور وكيف سيتطور، نهج الصين تجاه الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا بكثير مما يُناقش عادة، يتم تشكيل هذا الدور من خلال أولويات بكين الخاصة، والطوارئ والديناميكيات الإقليمية التي لديها سيطرة أقل بكثير مما يتصور عادة.

وأردفت: بينما سيتعيّن على العلماء والمحللين إبقاء أعينهم مفتوحة أثناء بحثهم في تفاعل هذه العوامل، يجب على صانعي السياسة تجنب الخطأ المتمثل في رؤية كل شيء من منظور التنافس بين الولايات المتحدة والصين.