شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يشكل لجنة لحسم خلافات مشروع الدستور الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، قرارا يقضي بتشكيل لجنة من 12 عضوا تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

على صعيد متصل، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مساء الجمعة: القضية الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وأضاف نورلاند إنه مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحل شامل في يونيو، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية.

وأشار سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه حفز رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأضاف نورلاند: نحن نعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب، ونحن ندعم جهود القادة بمَن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات.

من جانبها، أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز حوارا موسعا مساء الجمعة مع 40 شابة وشابا من مختلف مناطق ليبيا.

وقالت وليامز إنها لخصت ما قامت به في مهمتها الحالية منذ عودتها إلى ليبيا في ديسمبر 2021، وعرضت بالتفصيل جهود الأمم المتحدة وأولوياتها في الوقت الراهن المتمثلة بمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بناء على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين.

وأضافت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إن الحوار شدد على أهمية دور الشباب الليبي للمضي قدما بمستقبل بلاده، مضيفا: شهد هذا الجيل من الشباب على وجه التحديد ويلات حروب جمة وقلاقل سياسية وانقسامات في المؤسسات، ومع كل ذلك ظلوا بارقة الأمل التي لا تنطفئ جذوتها متطلعين لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا لليبيا.

وعبر ممثلو الشباب عن وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا، وتناولوا الملفات المتداخلة كالملف السياسي والاقتصادي والأمني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتحدثوا بشكل خاص عن أهمية إيجاد مخرج من الانسداد الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.

كما تطرق الشباب إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات بغية تفعيل مصالحة وطنية حقيقية والحث على الشمولية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني.