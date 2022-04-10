الكاظمي يدعو لتجنب أخطاء الماضي وتأسيس حكومة إصلاحية

بغداد: دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى تأسيس حكومة إصلاحية تلبي تطلعات الشعب العراقي.

وطالب الكاظمي بتأسيس "دولة ذات حكمٍ رشيد أساسها العدل واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه".

وقال الكاظمي:"أدعو الجميع إلى التعلّم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها، اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحاً، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها، بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم".

وشدد الكاظمي بالقول "علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم والعراق ليس بعيداً عن هذه الأزمات، وواجبنا حماية شعبنا من أي انعكاسات لهذه الأزمات وعلى القوى السياسية الوطنية استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية".

وقال: "شعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية طال انتظارها، ولدينا جميعاً مهمة وطنية نشترك بها هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، إلى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والأزمات الى خندق بناء الوطن وتحصينه".

وحث الكاظمي القوى السياسية في البرلمان العراقي "إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي دون تفريغه من محتواه أو التداخل الكبير في تفاصيله لأن هذا القانون هدفه توفير الحماية اللازمة لشعبنا وسط أزمات دولية لا نستطيع أن نتحكم بتداعياتها".