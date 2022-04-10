موسكو تتهم يوتيوب بحجب حساب «الدوما» في البرلمان الروسي

09 أبريل , 2022 يوتيوب. اتهم مسؤولون روس موقع يوتيوب لتشاركه أشرطة الفيديو المملوكة لمجموعة غوغل الأميركية العملاقة بحجب حساب قناة مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي «دوما تي في»، ووعدوا باتخاذ إجراءات انتقامية. وأكد رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن واشنطن تنتهك «حقوق الروس». من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن يوتيوب «وقعت حكم الإدانة على نفسها». وذكر صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية أن الحساب المعني لم يعد متاحاً على المنصة صباح السبت.

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