عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جونسون يزود أوكرانيا بعربات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن

الأحد 10 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، تزويد أوكرانيا بـ120 مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب رويترز، أبلغ جونسون زيلنسكي بأن بريطانيا ستعطي كييف 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.

وقال مكتب جونسون إن هذه المساعدات تضاف إلى معدات عسكرية متطورة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) أعلن عنها يوم الجمعة.

كما ستضمن بريطانيا قرضا بقيمة 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لأوكرانيا وستقوم بتحرير الرسوم الجمركية على معظم الواردات من أوكرانيا واتخاذ تدابير أخرى لتحرير التجارة.

وبعد لقائه رئيس أوكرانيا، قال جونسون "الفظائع في بوتشا" شوهت سمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما دعا زيلينسكي الدول الأخرى إلى الاحتذاء بلندن على صعيد المساعدة العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، زار المستشار النمساوي كارل نيهامر كييف، والتقى زيلنسكي، وتفقد مدينة بوتشا، محور اتهامات متبادلة بين الغرب وروسيا في الفترة الحالية.

وكانت المفاوضات بين أوكرانيا روسيا لوضع نهاية للحرب توقفت في الفترة الأخيرة، بعد حديث كييف عما وصفته بـ"مجازر روسية" في مدنها، خاصة بوتشا، لكن روسيا تنفي هذه الاتهامات وتصفها بـ"الاستفزاز" و"المسرحية"، دون وجود قدرة على إجراء تحقيق مستقل في الأحداث في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة.