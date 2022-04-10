شكرا لقرائتكم خبر عن "الست المصرية صحة مصر" تعرف على الجهود الصحية لدعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الـ7 سنوات الماضية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات وتدني مستواها.

وحرصت على العمل فى اتجاهين بالقطاع الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

وكان على رأس تلك الأولويات الاهتمام بصحة المرأة، تحت شعار"الست المصرية هى صحة مصر"، ونرصد أبزر المبادرات التي أطلقت في هذا الصدد :

- فحص 23 مليونًا و906 آلاف و809 سيدات، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019، لتشمل الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا.

- مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"، وتستهدف الاهتمام بصحة الطفل وقت ولادته وامتدت لتضم الكشف عن " صحة الجنين" بفحص 1,1 مليون حامل.

- مبادرة "أنتِ الأساس"لتستهدف الكشف المبكر على سرطان الثدى فى عدة محافظات والتوعية بمسببات المرض

- مبادرة الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة وتقديم التوعية بالمجان من خلال أكثر من 3000 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية ومشاركة 112 مستشفى بالمبادرة .

- حملة "أمان" لعدة مؤسسات المجتمع المدنى بهدف تنظيم الأسرة وتوعية الأمهات بأهمية التخطيط لحياتهن خاصة بالنسبة للإنجاب.