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أزهريون يؤدون صلاة المغرب في حفل إفطار الكنيسة الإنجيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى عدد من الأئمة بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، صلاة المغرب في ساحة الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.

وجاء ذلك خلال مشاركتهم في حفل الإفطار الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر، تحت شعار "فى حب الله والوطن"، وذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي وبدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر.

وشارك في الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتليفزيون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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